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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Курганской области
14:16  28 апреля 2017 9

У желающих стать депутатами зауральской Думы осталось несколько часов

Совет по развитию АПК Курган, левитский владимир
Левитский может стать депутатомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Буквально три часа осталось у желающих сдать документы для участия в праймериз «Единой России» для определения кандидата в депутаты Курганской областной Думы. Прием документов заканчивается в 17:30, уточнили в пресс-службе партии.

Ожидается, что за участие в партийном голосовании, кроме двух выдвинувшихся претендентам, добавятся еще три фамилии. Однако назвать их пока отказываются. Источники «URA.RU» сообщают, что участие в выборах может принять ректор КСХА, экс-руководитель погранинститута ФСБ Владимир Левитский. Также ожидалось, что участие в праймериз примет Александр Тупицын, директор ООО «Курганские прицепы».

Документы ранее сдали руководитель областного пенсионного фонда Александр Сапожников и начальник управления компании «Уралкотел» по Курганской области Иван Светличный.

Место в областном парламенте оказалась вакантным после того, как скончался предприниматель Владимир Степанов. В одномандатный округ №10 входят Альменьевский, Сафакулевский и Щучанский районы.

Татьяна Жаткина
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