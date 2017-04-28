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28 апреля 2017
14:13  28 апреля 2017 9

«Леха, тебе бы взять лопату в руки». Вице-губернатор Санкт-Петербурга пригласил Навального на практику

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навального зовут подышать бетонной пыльюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Альбин, который курирует стадион «Санкт-Петербург Арена», пригласил Алексея Навального пройти производственную практику в ответ на обвинение в высокой стоимости строительства объекта.

Чиновник из Северной столицы называет политика Алексея Навального «Лехой» и «одиноким актером самиздатовского сериала», призывая его сделать что-нибудь полезное для России «своими руками или головой», пишет flashnord.com. «Знаешь, Леха, тебе бы взять лопату в руки, бетонной пылью подышать», — отметил вице-губернатор Альбин.

Ранее Навальный опубликовал в Интернете видеоролик о стоимости масштабного строительства «Санкт-Петербург Арены», которая в этом году достигла 48 млрд рублей вместо заявленных ранее 43 млрд.

Лев Истомин
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