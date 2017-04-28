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28 апреля 2017
15:19  28 апреля 2017 3

В Московском метрополитене объявлена воздушная тревога

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, двери, контролер, вход, метро
Сейчас метро работает в обычном режимеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В столичном метро на Калужско-Рижской линии в пятницу днем, 28 апреля, объявлена воздушная тревога.

По словам свидетелей, сразу после этого началась эвакуация пассажиров, а все эскалаторы стали работать только на выход.

Как выяснилось позже, тревога оказалась ложной, так как было дано ошибочное сообщение по воздушной тревоге, поэтому никакой опасности для людей не было, передает агентство Nation News.

Сейчас сотрудники метрополитена выясняют, из-за чего именно произошел сбой в работе.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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