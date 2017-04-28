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28 апреля 2017
15:46  28 апреля 2017 5

Участники «Синего кита» получали смертельные приказы из Украины

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, резать вены, лезвие, суицидники
Страницы, с которых раздавались смертельные задания, удалялись после суицида участникаФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Москвы сообщила о первых результатах расследования по суицидальным группам «ВКонтакте». По данным правоохранителей, приказы на самоликвидацию российским подросткам поступали с территории Украины.

Оперативники выяснили, что участники сообщества «Синий кит» получали смертельные задания от пользователей, находящихся в Харьковской области. После вступления в «группу смерти» подростки давали «клятву верности киту» и получали первые «безобидные» приказы — сделать легкий порез или постоять на краю крыши несколько минут.

«Установлены IP-адреса, с которых „киты“ давали задания. Они пробились в Харьковской области, поэтому был направлен соответствующий запрос украинским правоохранителям. Страницы, с которых раздавались задания, сразу же удалялись после „успешного“ суицида подростка», — цитирует заявление МВД издание Life.ru.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Сергей Макеев
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