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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:30  28 апреля 2017 3

На Урале психически больной мужчина отлавливал и морил голодом кошек

Клипарт, всего понемногу, кошка, котэ
Животные были истощены и покрыты лишаемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) местный житель отлавливал на улице бездомных кошек, а затем морил их голодом. Издевательствам над животными положили конец зоозащитники.

«Мы приехали в общежитие, где живет это человек вместе с участковым. До этого поговорили с соседями, они рассказали, что этот человек психически не здоров, но не буйный. Он долго не открывал двери, но участковому удалось его убедить. На порог мужчина нас не пустил. По просьбе полицейского он вынес кошек в подъезд. Мы, зная, что они оголодавшие, приманили животных в переноски. Мужчина возмутился, начал убеждать, что кормит питомцев молочными продуктами и хлебом. Но кошки хищники, им нужно мясо. Кроме того, все животные в лишае, больные», — рассказала «URA.RU» зоозащитница Алена Двойнина.

Сейчас животные находятся на передержке. В ближайшее время им найдут более ответственных хозяев.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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