Челябинец умер во время пробежки по стадиону

18:07 28 апреля 2017 0

Мужчину пытались спасти, но он так и не пришел в себя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске скончался мужчина во время пробежки по стадиону «Мечеле» в Металлургическом районе. Труп спортсмена обнаружили случайные прохожие, вызвавшие полицию и скорую помощь. Спасти мужчину не удалось, сообщили «URA.RU» очевидцы.

В соцсетях пишут, что умершему на вид было 40-45. «Скорая помощь в течение 40-50 минут пытались откачать мужчину, но к большому сожалению им это не удалось. Человек умер прямо на стадионе, его накрыли мешком и ждали труповозку и полицию», — написал анонимный посетитель группы «Подслушано ЧМЗ».

В пресс-службе управления МВД по Челябинску отказались от комментариев. В СКР сообщили, что по факту смерти челябинца проводится проверка.