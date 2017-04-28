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28 апреля 2017
27 апреля 2017
18:07  28 апреля 2017 0

Челябинец умер во время пробежки по стадиону

Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Екатеринбург, полк ппс, скорая помощь, центр временного размещения мигрантов, горнистов15
Мужчину пытались спасти, но он так и не пришел в себяФото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске скончался мужчина во время пробежки по стадиону «Мечеле» в Металлургическом районе. Труп спортсмена обнаружили случайные прохожие, вызвавшие полицию и скорую помощь. Спасти мужчину не удалось, сообщили «URA.RU» очевидцы.

В соцсетях пишут, что умершему на вид было 40-45. «Скорая помощь в течение 40-50 минут пытались откачать мужчину, но к большому сожалению им это не удалось. Человек умер прямо на стадионе, его накрыли мешком и ждали труповозку и полицию», — написал анонимный посетитель группы «Подслушано ЧМЗ».

В пресс-службе управления МВД по Челябинску отказались от комментариев. В СКР сообщили, что по факту смерти челябинца проводится проверка.

Сергей Леонов
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