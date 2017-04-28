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28 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:47  28 апреля 2017 0

Высокопоставленный гость Куйвашева обратил внимание на мусор в Екатеринбурге

Встреча ОНФ с Евгением Куйвашевым по благоустройству городской среды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев, Светлана Калинина и другие члены ОНФ обсудили эффективные решения по благоустройству городовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Член центрального штаба и руководитель центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина, приехавшая в Екатеринбург на встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, обратила внимание на мусор, неухоженные магазины и грязные витрины в центре города.

«У магазинов действительно не везде есть урны, хотя каждый из них должен уважать себя. Почему бы не благоустроить территорию возле торговой точки — не посадить цветы, не вычистить витрины. Гуляя по Екатеринбургу, я заметила, что магазины просто пришли зарабатывать деньги и совершенно не участвуют в жизни города. Это проблема», — заявила «URA.RU» Светлана Калинина.

Встреча ОНФ с Евгением Куйвашевым по благоустройству городской среды. Екатеринбург, дом севастьянова, онф, круглый стол
Представители ОНФ доложили главе региона о новых решениях для эффективной работы по благоустройству городов
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам собеседницы агентства, ее визит, как и других членов ОНФ, к Куйвашеву связан в том числе с предложением о внесении дополнений в жилищное законодательство по части санитарной ответственности физических и юридических лиц. «Те же магазины, гаражи, парикмахерские — их нужно содержать, но правила благоустройства к ним сейчас не подходят», — добавила Калинина.

Глава региона, напомним, в пятницу, 28 апреля, обсудил с представителями Общероссийского народного фронта работу по выполнению поручения президента России Владимира Путина о создании комфортной городской среды.

Накануне встречи в Первоуральске состоялась проектная сессия с участием представителей органов власти, надзорных органов, ОНФ и жителей городов.

Встреча ОНФ с Евгением Куйвашевым по благоустройству городской среды. Екатеринбург, куйвашев евгений, флаг свердловской области, флаг россии
При благоустройстве городской среды губернатору предложили ставить в приоритет мнение жителей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главная задача, стоявшая перед участниками, — поиск решений для эффективной работы по благоустройству муниципалитетов. Собственно, с этими решениями участники встречи и приехали к Куйвашеву, который впоследствии подготовит по ним поручения надзорным органам и органам власти.

Одно из наиболее обсуждаемых предложений — внедрение программы приоритетного мнения граждан, которая будет задокументирована в форме алгоритма взаимодействия властей с управляющими компаниями и, самое главное, с горожанами.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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