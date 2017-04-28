21:00 28 апреля 2017 0

Соколовского отправляют в колонию на 3,5 года Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Добрый вечер! А вот и пятница, до наступления длинных праздничных выходных осталось несколько часов, а мы по традиции подготовили для вас нашу вечернюю подборку главных новостей минувшего дня. Такую же подборку вы сможете получать ежедневно себе на почту, если подпишетесь на нашу рассылку.

Вот главное к этому часу:

Сегодня блогер Руслан Соколовский выступил с последним словом. Это похоже на шутку, но прокурор запросил для парня, просто ловившего покемонов в Храме на Крови, реальный срок — 3,5 года в колонии общего режима. Сам Соколовский заявил, что готов к любому наказанию, кроме тюрьмы. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова вступаться за покемонолова не стала. Зато на защиту блогера встал писатель Михаил Веллер.

Кремль дал российским губернаторам задание на майские праздники. Главы регионов должны больше участвовать в массовых мероприятиях и позитивных акциях. Это поможет политикам сформировать образ «новой искренности», то есть стать ближе к народу. Мы проверили, кто как понял вводные и чем займутся губернаторы уже в эти выходные.

А вот и еще одна интересная история о выборах губернатора Свердловской области. Пиарщица Аксана Панова предложила врио главы региона Евгению Куйвашеву привлечь на выборы активиста штаба Навального Леонида Волкова. По замыслу Пановой, он станет оппонентом Куйвашева и поможет обеспечить легитимность выборов.

В России ввели курортный сбор. Теперь всем туристам при посещении Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев придется платить по 100 рублей в сутки.

Изнасилованная студентка из Ульяновска Диана Шурыгина выходит замуж. Избранником девушки стал не кто иной, как «свадебный король», лайф-коуч Денис Байгужин, который учит всех российских женщин, «как выйти замуж за олигарха».

В майские праздники многие уральцы поедут на дачи, кто-то сажать картошку, а кто-то жарить шашлыки. Подальше от городского шума отправятся и политики с олигархами. Специально для вас — подборка красивых загородных домиков уральских ВИПов. Все о том, где отпразднуют Первомай Козицын, Чемезов и Россель.