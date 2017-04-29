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Главные новости Пермского края
14:30  29 апреля 2017 0

Власти Прикамья почистили эспланаду и набережную. ФОТО

По оценке властей, в пермском субботнике участвуют несколько тысяч человекФото: администрация Перми

Чиновники правительства и мэрии Перми вместе с простыми жителями вышли на субботник. Глава региона масштабную уборку города пропустил.

В субботу, 29 апреля, в Перми проходит общегородской субботник. Жители города массово облагораживают скверы, чистят газоны, метут улицы, красят заборы и ограждения. В уборку вовлечены тысячи людей, многие из которых добровольно вышли поработать и во дворы.

В субботнике участвуют и высокопоставленные чиновники. Члены правительства Пермского края вышли прибираться на городскую эспланаду и в сквер возле театра оперы и балета. Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников, возглавляющий и кабинет министров, в уборке не участвует — об этом ранее «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дмитрий Самойлов (слева) решил облагородить многострадальную пермскую набережную
Фото: администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов, напротив, активно поучаствовал в субботнике — его команда убиралась на набережной Камы. Также сотрудники мэрии направились облагораживать территорию у памятника Василию Татищеву, сквер у дома народного творчества, склон реки Данилиха.

«Весенняя уборка — это не один день, это планомерная работа, которая ведется с начала месяца. Сейчас уже вносятся завершающие штрихи — приводятся в порядок газоны, наносится разметка, моют общественный транспорт. Мы с моей командой выбрали набережную неслучайно: в прошлом году этот участок отремонтировали, а в этом году мы продолжаем реконструкцию в сторону Коммунального моста», — цитирует градоначальника пресс-служба администрации.

Сотрудники администрации Ленинского района закрашивали граффити на пешеходной части улицы Пермская. Городское управление по экологии приводит в порядок особо охраняемую территорию «Утиное болото».

Пермский Совет ветеранов привлек к уборке территории общественного центра в Мотовилихинском районе подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) прибрались в сквере по улице Яблочкова. А пермские представители ЛДПР собрали мусор возле памятника Александру Пушкину.

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Участники субботника не ограничились лишь сбором мусора Фото: администрация Перми

Стефан Савелли
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