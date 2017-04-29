СК нашел доказательства участия Яценюка в расстрелах в Чечне

14:20 29 апреля 2017 0

Экс-премьера Украины хотят привлечь к уголовной ответственности Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Следственный комитет РФ хочет добиться привлечения к уголовной ответственности экс-премьера Украины Арсения Яценюка. У ведомства есть доказательства, что тот участвовал в столкновениях в Чеченской республике в 1994 и 1995 годах.

Имеются как минимум два доказательства участия украинского экс-премьера в вооруженных столкновениях, которые происходили на площади Минутка в Грозном 31 декабря 1994 года и в феврале 1995 года, уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает агентство Nation News. Также есть свидетельства того, что Яценюк участвовал в расстрелах и пытках пленных российских военных 7 января 1995 года в Октябрьском районе Грозного.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка. Его обвинили в бандитизме, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что 21 февраля его объявили в международный розыск.