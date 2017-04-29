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Главные новости Курганской области
15:32  29 апреля 2017 0

Полицейских было больше. На акцию «Открытой России» в Кургане пришло 11 человек

Пикет за отставку Путина в Кургане., пикет против путина
Участников акции было не так многоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в субботу, 29 апреля, в городском саду прошел пикет сторонников «Надоел», организованный «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. На площадке, отведенной для собраний и митингов, собралось 11 человек.

В этот выходной в Кургане проходит традиционный пробег областной газеты «Новый мир», поэтому весь центр города перекрыт. Вокруг городского сада — беспрецедентное количество сотрудников полиции в форме. Наблюдатели шутили, что силовиков на акцию собралось больше, чем самих участников.

Мероприятие прошло спокойно. Участники пикета позировали многочисленным журналистам с плакатами. Организатор акции в Кургане Михаил Кузовков рассказал, что акция направлена на то, чтобы выразить недовольство существующими в стране проблемами. Письменные наказы жителей Кургана, по его словам, будут собраны и переданы в приемную президента в Москве. «Мы попросили, чтобы нам открыли приемную в Кургане, но ради нас это никто не стал делать в субботу», — отметил он.

Пикет организаторы планируют продолжить до 16:00.

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В парке очень много полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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