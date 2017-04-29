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29 апреля 2017
28 апреля 2017
19:49  29 апреля 2017 0

Ученые рассказали о вреде продолжительного сна в выходные

Пресс-конференция
Спать нужно одинаковое количество часов и в будни, и в выходныеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ученые из Бэйлорского университета в Техасе установили, что продолжительный сон в выходные в сочетании с недостатком сна в будни снижает концентрацию внимания и вредит организму.

Как сообщает 360tv, исследователи провели эксперимент. Студентов разделили на две группы. Первая недосыпала по будням, но отводила душу в выходные. Вторая отдыхала одинаковое количество часов в течение всей недели.

У первой группы позже было зарегистрировано резкое снижение внимание и сложности с принятием решений в сравнении с другими участниками исследования.

Данил Бардин
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