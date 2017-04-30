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30 апреля 2017
29 апреля 2017
09:42  30 апреля 2017 0

Порошенко лишил гражданства депутата, предложившего план по аренде Крыма

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко наказал депутата за гражданство КанадыФото: пресс-служба Президента Украины
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Крым вернулся в состав России
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Депутата Верховной рады от «радикальной фракции» Андрея Артеменко лишили украинского гражданства. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Причиной для лишения Артеменко гражданства Украины стало наличие паспорта гражданина Канады, который депутат получил в 2005 году. Как сообщил в

Kидер партии Олег Ляшко в Facebook написал, что «это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай», когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции страны, которая «предусматривает только одно — украинское — гражданство». Ляшко добавил, что 16 мая фракция потребует досрочного прекращения депутатских полномочий Артеменко, пишет «Газета.Ru».

Артеменко запомнился публичным заявлением о возможности пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу, оформив «аренду» полуострова, который Украина считает оккупированным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил украинскому депутату, что Россия не может взять свой же регион в аренду.

После заявлений Артеменко вызывали на допрос в генпрокуратуру Украины.

Нина Калинина
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