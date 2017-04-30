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30 апреля 2017
29 апреля 2017
17:28  30 апреля 2017 0

В аэропорт Внуково мигрант из Таджикистана прибыл с порохом и патронами

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Мигрант собирался пронести на борт самолета порох и патроныФото: пресс-центр аэропорта "Внуково"

В аэропорту Внуково полицейские задержали мигранта из Таджикистана с банкой пороха и патронами. Вычислить нарушителя удалось с помощью служебной собаки.

Кинологи с собаками профессионально сработали на входных группах, рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, собака отреагировала на личные вещи мужчины. после чего их подвергли досмотру и нарушителя задержали.

По словам задержанного, он собирался вылететь на родину. При этом, как отметил собеседник агентства, мигрант вошел в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы. Мигранта передали правоохранительным органам.

Нина Калинина
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