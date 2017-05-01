15:18 01 мая 2017 0

На первомайской демонстрации в Челябинске не было единения партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

16 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Челябинске. Главным отличием мероприятия от тех, что были в прошлые годы, стало то, что эсеры, коммунисты и ЛДПР не прошли в общей колонне, проведя несколько разных мероприятий.

Из парламентских партий только «Единая Россия» прошла в общей колонне. Единороссы собирались на Кировке и составили самую многочисленную колонну. Перед началом демонстрации ростовые куклы устроили небольшое шоу, с песнями и плясками. Фольклорный ансамбль вытянул секретаря региональной организации «ЕР» Владимира Мякуша из колонны, чтобы пропеть ему пару частушек. Мякушу частушки были незнакомы, поэтому он не подпевал. Но хохотал секретарь «ЕР» от души, особенно когда услышал: «Юбочку купила, а там дыра, а там дыра, зато в Челябинске была!».

Все партийное руководство было без галстуков, с шариками и флажками партии. Отличился только депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он принес несколько таких шаров, на которых было написано «Владимир Бурматов — депутат, который работает!» и раздавал их знакомым VIP.

1/18 Единороссы собирались на Кировке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидеры «ЕР» и профсоюзов заняли свои места на трибуне, принимая шествие. Звучали лозунги, о единстве и солидарности, о достойной зарплате и пенсиях. Но было и несколько резких в адрес федерального правительства, к примеру: «МРОТ и вечные долги засушили нам мозги!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «„Нет“ — коммунальному грабежу!». Многочисленной была делегация из Верхнего Уфалея, где вырос уровень безработицы. Замкнул общую колону ОНФ, без своих лидеров.

Прочие парламентские партии не шли, как год назад, со своими транспарантами в общей колоне, хотя некоторые лидеры присутствовали на площади. Так, руководитель фракции КПРФ в гордуме Константин Нациевский прошел с Советским районом, а потом отправился на маевку в парк Гагарина.

«Справедливая Россия» и ЛДПР предпочли провести отдельные акции. Эсеры собрались на Алом поле. К ним примкнули дольщики «Гринфлайта». Общий сбор объявили в 11 часов. Около часа ждали своего лидера, депутата Госдумы Валерия Гартунга. А когда он появился, прошли отдельной колонной по площади Революции, трибуны к тому времени уже опустели. Чуть позже по площади Революции прошла колона ЛДПР.

Интересно, что на демонстрации были предприняты повышенные меры безопасности. Дороги, чтобы обеспечить следование демонстрантов, перекрывали не обычные экипажи ДПС, а тяжелая дорожная техника. Таким же образом перекрывали дороги и во время проведения легкоатлетической эстафеты 29 апреля. «С этого года только так, — пояснили „URA.RU“ в администрации Челябинска. — Особые требования к мерам безопасности при проведении столь массовых акций, чтобы ни один сторонний автомобиль не мог проехать».

По данным полиции, нарушений по время праздничной демонстрации не было.