Макрон пригрозил выходом Франции из Евросоюза

14:45 01 мая 2017 0

Кандидат в президенты Франции обвинил ЕС в предательстве Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может выйти из ЕС, если союз не будет проводить реформы. Существование блока в его нынешнем виде политик назвал предательством.

В интервью BBC Макрон заявил, что является проевропейский кандидатом, но половина его сограждан «злится на дисфункцию Евросоюза», сообщает RT. Кандидат в президенты Франции отметил, что ЕС нуждается в глубоких реформах. Если их не провести, страна столкнется с необходимостью Frexit. Существование блока в его нынешнем виде Макрон считает предательством.

Свою версию развития Евросоюза обрисовала и соперница Макрона по президентским выборам, лидер «Национального фронта» Марин ле Пен. Она предложила заменить ЕС альтернативным объединением стран под названием «Европейский альянс свободный и суверенных организаций», пишет «Русская планета». По ее замыслу, такая структура не будет противоречить национальным интересам государств, которые будут в нее входить.