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01 мая 2017
30 апреля 2017
14:45  01 мая 2017 0

Макрон пригрозил выходом Франции из Евросоюза

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Кандидат в президенты Франции обвинил ЕС в предательствеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может выйти из ЕС, если союз не будет проводить реформы. Существование блока в его нынешнем виде политик назвал предательством.

В интервью BBC Макрон заявил, что является проевропейский кандидатом, но половина его сограждан «злится на дисфункцию Евросоюза», сообщает RT. Кандидат в президенты Франции отметил, что ЕС нуждается в глубоких реформах. Если их не провести, страна столкнется с необходимостью Frexit. Существование блока в его нынешнем виде Макрон считает предательством.

Свою версию развития Евросоюза обрисовала и соперница Макрона по президентским выборам, лидер «Национального фронта» Марин ле Пен. Она предложила заменить ЕС альтернативным объединением стран под названием «Европейский альянс свободный и суверенных организаций», пишет «Русская планета». По ее замыслу, такая структура не будет противоречить национальным интересам государств, которые будут в нее входить.

Анна Белкина
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