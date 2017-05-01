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01 мая 2017
30 апреля 2017
17:59  01 мая 2017 1

На Красной площади прошло стотысячное шествие рабочих. ФОТО

Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, флажок, первомай, рабочий, триколор, демонстранты
Москвичи прошли маршем по Красной площади. Требовали достойную зарплату трудящимсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве состоялась первомайская демонстрация Федерации независимых профсоюзов. Мимо Кремля прошли представители всех профессиональных союзов столицы, а также студенты, ветераны труда и члены парламентских партий.

Центральный лозунг этого Первомая звучал как «За достойный труд, зарплату, жизнь».

По данным ГУ МВД по Москве, более 130 тысяч человек празднуют день весны и труда на центральной площади столицы. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

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Владимир Андреев © URA.RU

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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