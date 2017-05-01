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01 мая 2017
30 апреля 2017
20:55  01 мая 2017 0

Минобороны показало кота, участвовавшего в походе российских военных кораблей в Сирию. «Зовут Матроскин». ФОТО

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
В походе ВМФ России в Сирию участвуют даже котыФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Министерство обороны РФ показало кота, впервые принимавшего участие в походе Военно-морского флота России к берегам Сирии. Фото опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

На снимке Минобороны полосатый рыжий кот сидит на борту корабля рядом со спасательным кругом. Как зовут животное и чем он занимался в походе, не уточняется, пишет 360.

Пользователи Сети в комментариях к посту отметили, что он «чисто Тигр» и «зовут кота, Матроскин», а также предложили наградить «рыжего капитана».

Екатерина Холкина
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