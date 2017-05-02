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02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
00:07  02 мая 2017 0

Трамп готов встретиться с Ким Че Ыном

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Ким Чен Ын никогда не покидал пределы своей страны с момента смерти отцаФото: Petersnoopy/Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности к личной встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он отметил, что был бы рад встрече при «подходящих обстоятельствах».

По мнению Трампа, большинство мировых лидеров никогда бы не признались в желании поговорить с Ким Чен Ыном, отмечает «Национальная служба новостей».

Эти слова прозвучали на фоне растущей напряженности вокруг ядерной программы Пхеньяна. Известно, что Ким Чен Ын ни разу не встречался с кем-либо из иностранных лидеров и не покидал пределы своей страны со времени кончины его отца.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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