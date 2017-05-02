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02 мая 2017
01 мая 2017
01:41  02 мая 2017 0

С 1 июля россияне смогут получать электронный больничный

Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, регистратура, медицина, ольница, больница, поликлиника
С 1 июля оформить больничный лист можно как в традиционном бумажном, так и в электронном видеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Указ об использовании электронного листка нетрудоспособности подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, с 1 июля 2017 года будет возможно оформление больничного как в традиционном бумажном, так и в электронном виде.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в настоящее время, чтобы получить полагающиеся законом пособия по болезни или беременности и родам, необходимо предоставить бумажный листок нетрудоспособности. Поправки к закону предусматривают возможность оформления больничного и в электронном виде. Этом случае больничный должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Он будет иметь юридическую силу наравне с бумажным листком нетрудоспособности.

РИА «Новости» приводят мнение вице-спикера СФ Галины Кареловой о преимуществах электронной формы больничного. Главное из них — экономия времени пациентов и медиков. Если пациент чувствует себя здоровым, он сможет «закрыть» больничный без визита к врачу, а история его болезни, причина, по которой выдан больничный лист, место и время его оформления, сохранится в электронном архиве.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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