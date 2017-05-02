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02 мая 2017
01 мая 2017
07:53  02 мая 2017 0

У Госдумы случаются сбои. Законопроекты Кремля стали проводить через Совфед

Дни Свердловской области в Совете Федерации. День 2. Москва, совет федераций
Законодательные инициативы Кремля чаще проводятся через Совет Федерации вместо ГосдумыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Законодательные инициативы Кремля стали все чаще проходить через Совет Федерации. Как отмечают чиновники в администрации президента РФ, Госдума стала «неподконтрольна» и иногда дает «сбои».

У Госдумы случаются «сбои» в продвижении инициатив государственной важности, пишет газета «Ведомости». В пример издание приводит законопроект депутатов всех думских фракций инициированный спикером нижней палаты Вячеславом Володиным о лишении террористов российского гражданства. Однако документ отозвали, так как решили внести в него исправления. Между тем, в Кремле уже лежала более выверенная и юридически корректная версия государственно-правового управления президента, которую потом и внесли как исправленную.

В разговоре с изданием один из федеральных чиновников отметил, что Володин в последнее время ведет себя «непредсказуемо», тогда как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко — «системный человек и администрации президента лучше работается с ней».

«С Думой стало менее удобно работать, внести законопроекты через депутатов сложнее, сейчас это не приветствуется», — цитирует газета слова источника в нижней палате парламента. Еще один собеседник из Госдумы утверждает, что новый созыв депутатов «неподконтролен [администрации президента], нужно учиться договариваться».

Теперь Кремлю легче выходить с темами через Совет Федерации. В пример собеседники издания приводят поправки в избирательное законодательство, которые внес сенатор Андрей Клишас, и антитеррористические поправки об усилении контроля за продажей сим-карт. Второй законопроект разрабатывает сенатор Людмила Бокова.

Издание также отмечает, что в администрации президента вакантен пост замначальника управления внутренней политики, отвечающего за взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации. Кандидатом на этот пост является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк, однако его назначение сильно затягивается.

Нина Калинина
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