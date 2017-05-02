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02 мая 2017
01 мая 2017
08:21  02 мая 2017 0

Уфологи нашли на Луне загадочный вход в «подземелье». ВИДЕО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
Уфологи уверяют, что обнаружили на Луне искусственный вход под землюФото: pixabay.com

Уфологи нашли «вход под землю» на Луне. По их словам, сооружение, вероятно, может быть рукотворным. Статью об этом они разместили в издании Journal of Space Exploration.

Снимки сделали космические аппараты Apollo 15 и Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает информагентство Nation News. Уфологи отметили, что тщательно изучили полученные материалы.

Сначала странные неровности на поверхности земного спутника они приняли за некое подобие стен. Однако потом пришли к выводу, что это может быть ход, который ведет под землю.

Ранее глава американской космической компании SpaceX Элон Маск заявил, два космических туриста на неделю отправятся к Луне. Полет планируется осуществить через год, напоминает «Национальная служба новостей». Однако предполагается, что обойдется без высадки на естественный спутник Земли.

Марина Мотылева
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