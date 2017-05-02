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Главные новости Челябинской области
10:30  02 мая 2017 0

В Челябинске досрочно завершился отопительный сезон

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Евгений Тефтелев попросил не вписывать "лишнего" в майские квитанции за теплоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отопление в домах Челябинска начнут отключать со вторника, 2 мая. Об этом заявил на аппаратном совещании мэр города Евгений Тефтелев. Ранее предполагалось, что отопительный сезон завершится после Дня Победы.

Глава города сообщил, что в администрацию поступают массовые заявления челябинцев, которые жалуются на жару в домах. Кроме того, последние пять дней среднесуточная температура даже превышает необходимые для окончания отопительного сезона 8 градусов тепла. Более того, в ближайшие дни ожидается новое потепление — и столбик термометра поднимется выше 20 градусов.

Первые отключения теплосетей начнутся в Челябинске 16 мая: из-за опрессовок без горячей воды останутся 215 жилых домов и 34 учреждения в Калининском районе.

Владимир Васин
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