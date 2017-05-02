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Главные новости Курганской области
12:26  02 мая 2017 0

В мэрии Кургана объяснили, почему не сносят «стоянку раздора»

Строительство автостоянки. Курган, газель лдпр
Жители домов пытаются добиться сноса стоянкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владельцы автостоянки по улице 1 Мая в Кургане обратились с иском в арбитражный суд с требованием отменить решение о расторжении с ними договора аренды. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службы администрации Кургана в ответ на запрос.

Жители близлежащих домов, которые уже год протестуют против соседства с автостоянкой, недоумевают, почему, несмотря на обещание руководителя администрации Андрея Потапова, стоянка продолжает работать. В письме за подписью руководителя городского департамента архитектуры Елены Ивановой говорится, что снос будет осуществлен только после того, как суд примет решение по этому делу.

Один из учредителей ООО «Био-Сервис», которая построила стоянку — Сергей Александров. Он входит в семью известных в Кургане врачей, занимавших в разное время руководящие посты в региональном отделении ЛДПР.

Татьяна Жаткина
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