12:40 02 мая 2017 0

Преступная группировка из УрФО была международной Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уральские преступники через подставные китайские фирмы вывели из страны полмиллиарда рублей при участии хакера. Уголовное дело на одного из преступников направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Жителя города Верхняя Пышма Свердловской области Вадима Тигина обвиняют в участии в преступном сообществе и совершении валютных операций в особо крупном размере с использованием подложных документов.

По версии следствия, Тигин вошел в состав преступного сообщества, которое было создано двумя жителями Екатеринбурга, жителем Тюмени, а также гражданином Китая. Они незаконно выводили в Китай валюту в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Махинации совершались по следующей схеме.

Преступники принимали от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавали ее российским коммерсантам, которые обналичивали свои доходы. Взамен бизнесмены переводили в безналичном порядке такие же суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых преступной группой.

Затем эти фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга со стороны китайцев на осуществление деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в доллары США или китайские юани, и вывод ее в Китай под видом оплаты аутсорсинга.

У Тигина был опыт работы в сфере компьютерных технологий, кроме этого, являясь подданным Великобритании, он в совершенстве знал английский язык, что было необходимо для перевода на иностранный язык фиктивных международных договоров. Тигин составлял подложные задания на оказание услуг аутсорсинга, акты, отчеты и другие документы. Кроме того, Тигиным были оформлены на английском языке три сайта для вовлеченных в незаконный вывод валюты китайских компаний, чтобы создать реальную видимость их существования. По версии следствия, он являлся одним из наиболее активных участников управленческого звена преступного сообщества.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года преступным сообществом незаконно было выведено на счета китайских компаний более 10 млн долларов США и свыше 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей.

В ходе следствия Тигин стал сотрудничать с правоохранительными органами, признал свою вину. Прокуратура Тюменской области заключила с ним досудебное соглашение. Материалы дела в отношении Тигина были выделены в отдельное производство. Он находится под подпиской о невыезде.