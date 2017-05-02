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Главные новости Курганской области
13:28  02 мая 2017 0

Крыша дома в Кургане после капремонта угрожает жизни. Люди пожаловались Путину. ФОТО

Некачественный капитальный ремонт крыши в Кургане., балкон, некачественный ремонт, оторванное железо
На обращения курганцев не реагируютФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дома в центре Кургана жалуются, что после капремонта с крыши падают металлические листы, а на их обращения коммунальные службы не реагируют. Отчаявшись добиться хоть какой-то реакции, жители дома по Пролетарской, 59 написали письмо президенту.

Жалобу на бездействие властей курганцы разместили в соцсети. Они отмечают, что крышу отремонтировали только в прошлом году, но проблемы начались почти сразу. Жители дома опасаются, что может пострадать кто-то из прохожих.

Получить комментарии у технического директора управляющей компании «Восток-Центр», которая обслуживает дом, не удалось.

Ранее курганцы уже жаловались на то, что у отремонтированных в прошлом году домов текут крыши. Руководитель регионального фонда капремонта подтвердил «URA.RU», что ремонт выполнен некачественно на нескольких домах, и пообещал, что подрядчики устранят все недоработки.

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Железо грозит обрушиться на прохожих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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