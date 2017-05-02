14:32 02 мая 2017 5

По мнению политологов, Михаил Ходорковский для России - несуществующий политик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский слишком оторван от российской действительности, поэтому в стране его не рассматривают в качестве влиятельного политика. Как заявили опрошенные «URA.RU» эксперты, последняя акция, инициированная «Открытой Россией» фактически провалилась.

По информации правоохранительных органов, в несанкционированной акции «Надоел» движения «Открытая Россия» 29 апреля в Москве приняли участие порядка 250 человек. При этом нарушений общественного порядка не допущено. Организаторы говорят о 1000 участников. В столице на акции «Надоел» не было задержано ни одного человека. В рамках акции люди передавали личные письма президенту с требованием уйти в отставку. При этом для отправления корреспонденции граждане обязаны оставить свои полные данные.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что Ходорковский в российской политике занимает не очень значительное место, если говорить об уровне его поддержки в обществе.

Протестная акция «Открытой России» не получила широкого резонанса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Он скорее был значим как спонсор определенных политических сил, от некоторых небольших партий до отдельных политиков и общественных активистов. Собственно, сама „Открытая Россия“ не была в нашей стране сильным игроком, хотя определенное количество сторонников она, безусловно, имела. Сказывался и сказывается фактор личности Ходорковского, в сознании большинства населения он — олигарх, ассоциируется с 90-ми, воспринимается не как борец за свободу, а скорее как человек, стремящийся вернуть свое. Изменить эту репутацию крайне сложно», — сказал «URA.RU» Миронов. Он полагает, что акция 29 апреля показала пределы поддержки «Открытой России».

Глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов пояснил «URA.RU», что «Ходорковский — это западный политик, который борется за власть в несуществующей России». «В этом смысле для настоящей России это несуществующий политик», — сказал политолог.

По его словам, «Ходорковского разве что можно рассматривать как конкурента Навального на очень узком политическом спектре».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что акция «Надоел» Ходорковского фактически провалилась.

«Во-первых, она была малочисленной — счет участников шел на сотни, что несравнимо, например, с размахом митингов Навального 26 марта. Ходорковский толком не смог сформировать собственную актуальную повестку, чтобы вывести людей на улицы. Ходорковский же не придумал ничего — предложить людям выйти на улицы и рассказать, кто им надоел и почему, а также предложить Путину уйти в отставку — означает продемонстрировать полное отсутствие хотя бы какого-то креатива. Он просто хотел „поймать волну“ протестных настроений, так удачно поднятых Навальным, но даже это у него не получилось. Он звал, кстати, принять участие в митинге сторонников Навального, но те явно на этот призыв не откликнулись», — признал Иванов.

Он также напомнил, что сам Ходорковский находится за границей, практически «в бегах».

«Совершенно непонятно, почему и во имя чего люди должны выходить на улицы городов России — чтобы послушать, что им расскажет с установленных экранов беглый миллиардер-лидер? Что касается Марии Бароновой, руководителя движения в Москве, то она не пользуется авторитетом даже среди оппозиции. Поэтому каких-то политических перспектив у движения „Открытая Россия“ и его руководителей я не вижу», — резюмировал собеседник агентства.

Политолог Григорий Трофимчук в беседе с «URA.RU» указал на то, что либеральная оппозиция регулярно дробится на части, особенно перед выборами. «Поэтому у главных на данный момент ее представителей — Навального и Ходорковского — нет единства мнений. „Открытая Россия“ пытается изобрести какие-то новые формы протеста, но это у нее плохо получается. Российский менталитет всегда прочно связан с ориентацией на лидера. И хотя нужной политической харизмы нет ни у одного из этих двух общественно-политических активистов, у Ходорковского ее нет совсем, то есть абсолютно. И этот фактор отражается буквально на всем. Поэтому от Ходорковского нужны только деньги, но он их не особо дает», — пояснил Трофимчук.

По его мнению, Ходорковский пытается участвовать в российской политике и даже контролировать эту сферу, влиять на нее.

«Акция с заявлениями на имя президента РФ показала, что по-настоящему креативных идей у него нет, так как, по сути, он повторил то, что уже было реализовано Гапоном в 1905 году. Однако власть пошла по наиболее простому варианту и просто, скучно, буднично приняла эти обращения от эмоциональных поклонников руководителя „Открытой России“. Не более того. Поэтому можно сказать, что акция не сработала. Более сильных идей там нет», — заключил собеседник агентства.