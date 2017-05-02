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02 мая 2017
14:33  02 мая 2017 3

Туристы, внимание! В Турции запретили употреблять алкоголь на улицах

Дегустация Хеннесси (Hennessy) в винотеке «Магнум». Екатеринбург, коньяк, бокал, хеннесси, хеннеси, hennessy, hennessy xo, алкоголь
В Анталье запретили выпивать на улицахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков. Штраф за нарушение закона составит примерно 1600 рублей (100 турецких лир).

Новые ограничения Управление безопасности города Антальи ввело с 27 апреля 2017 года. Согласно документу, употребление спиртных напитков вне отелей и баров запрещено, сообщает издание «Дни.ру». Пить алкоголь категорически запрещено в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон.

Генконсульство России в Анталье обратилось к российским туристам с просьбой не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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