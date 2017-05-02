{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
28 апреля 2017
Главные новости Пермского края
15:30  02 мая 2017 0

Пермскую набережную отремонтируют за 151 млн рублей

Подрядчик должен отремонтировать участок от Кафедрального собора, где ныне размещена художественная галерея, до порта ПермьФото: пресс-служба администрации Перми

Власти Перми объявили аукцион на проведение капитального ремонта набережной Камы. За 151,4 млн рублей подрядчик должен отремонтировать участок от Кафедрального собора, где ныне размещена художественная галерея, до порта Пермь.

Победитель аукциона должен будет облицевать набережную гранитом, заменить покрытие, провести коммуникации, организовать освещение, отремонтировать подземный пешеход, ведущий к Каме с улицы Попова, установить лавочки и урны, благоустроить газоны. Все это должно быть сделано до 30 ноября 2017 года. Заявки принимаются до 18 мая.

В 2016 году был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади на набережную, а также построена ротонда. На открытии спуска выступал актер и певец Михаил Боярский.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров