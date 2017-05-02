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02 мая 2017
15:22  02 мая 2017 1

Медведев заставил министров подумать, как повысить рождаемость

Дети отдых. Курган, дети
Правительство озаботилось демографической политикойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министрам разработать дополнительные меры для стимулирования рождаемости в стране. Распоряжение дано после анализа отчета перед депутатами Госдумы.

Задание Медведев дал главам сразу нескольких ведомств: Минтруду, Минздраву, Минфину, Минэкономразвития, уточняет «Национальная служба новостей». Предложения по совершенствованию демографической политики должны быть представлены до 1 июня 2017 года.

28 апреля Владимир Путин уже поставил перед губернаторами задачу — семья с тремя детьми должна стать нормой в каждом субъекте РФ. Как напоминает портал «Русская планета», сейчас в регионах идет пропаганда семейных ценностей. Региональные власти вводят новые денежные выплаты, разрабатывают налоговые льготы и даже бесплатно раздают многодетным семьям коров.

Нина Калинина
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