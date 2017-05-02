{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
15:13  02 мая 2017 0

Известный телеведущий госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, поддержка, белый халат, доктор, забота
За жизнь ведущего ведут борьбу врачиФото: depositphotos.com © URA.RU

Известный советский и российский телеведущий Борис Ноткин госпитализирован в одну из столичных клиник с жалобами на плохое самочувствие и головокружение.

В больнице врачи диагностировали у 74-летнего Ноткина острое обострение хронического заболевания, после чего пациента отправили в стационар. Сейчас врачи оценивают состояние телеведущего как тяжелое, пишет Life.ru.

Отметим, что Борис Ноткин является членом Академии российского телевидения и одним из руководителей канала «ТВ Центр». Также руководит и ведет телепрограмму «Приглашает Борис Ноткин».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров