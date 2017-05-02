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02 мая 2017
15:45  02 мая 2017 0

В Москве готовятся по-новому считать эффективность губернаторов

Доклад ФоРГО
Глава ФоРГО Константин Костин рассказал, куда пропал его рейтингФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил, что его эксперты ищут новые подходы к оценке глав регионов. Причиной «заморозки» проекта «Рейтинг эффективность губернаторов» стала смена руководства АП, рассказал в интервью «ФедералПресс» политолог.

«После тех перемен [переход Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы и изменения в составе Администрации Президента] изменился подход к государственной оценке [деятельности губернаторов], а мы всегда стремились к тому, чтобы наш рейтинг в максимальной степени соответствовал критериям, которые применяются при государственной оценке эффективности работы глав регионов», — пояснил Костин.

Эксперт также отметил, что рейтинг ФоРГО — интегральный, и оценки в значительной части зависели от социологического модуля, который готовил ФОМ. Социологи поменяли анкеты, и теперь эксперты фонда взяли паузу, чтобы понять что делать: менять методику или искать способ получать социологию такого же качества, что и прежде.

«В мае—июне решим, каким образом будем работать дальше по изучению эффективности работы губернаторов», — резюмировал Костин.

Напомним, что последний 14 выпуск «Рейтинга эффективности губернаторов» вышел 24 августа 2016 года.

Марина Иванова
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