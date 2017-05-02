Власти Ямала рассказали, на чьи деньги регион жил в 2016 году

15:50 02 мая 2017 1

Ведомство Альбины Свинцовой отчиталось об исполнении бюджета округа в 2016 году Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В 2016 году в бюджет Ямала поступило почти три млрд рублей безвозмездных поступлений от компаний. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета за год, опубликованном департаментом финансов автономии.

Из федерального бюджета регион получил почти два млрд рублей. Деньги Москва выделяла на поддержку малого и среднего предпринимательства (30 млн рублей), жилье для молодых семей (25 млн рублей), развитие сельских территорий (111 млн рублей). Средства должны были быть также потрачены на леса, выплаты безработным, лечебное питание для детей-инвалидов (114 млн рублей). На выплаты медработникам из федерального бюджета направили 16 млн рублей, на поддержку развития аборигенов — 23 млн рублей. Также Ямал получил деньги на ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений — 278 млн рублей. Что конкретно значится под этим понятием — неясно.

Всего в 2016 году окружная казна получила в качестве доходов от разных источников 132,6 млрд рублей. Это на 20 процентов больше, чем планировалось во время верстки бюджета в 2015 году.

Самые крупные поступления, 54 млрд рублей — это налог на имущество организаций. Налог на прибыль организаций — 37,3 млрд рублей, это почти на 50 процентов больше, чем планировалось. «Перевыполнение плана обусловлено уплатой разового платежа по налогу на прибыль организаций в связи с проведением операции по продаже акций крупнейшим налогоплательщиком округа», — говорится в документе. Вероятно, речь идет о закрытии сделки «НОВАТЭК» и Фонда Шелкового пути по продаже доли в «Ямал СПГ».

Налог на прибыль физлиц составил 32,5 млрд рублей. Это больше, чем ожидалось в ноябре 2015 года, во время верстки бюджета. В депфине уверены, что это связано с ускорением темпов роста зарплат работников организаций реального сектора экономики, а также с созданием дополнительных рабочих мест «Ямал СПГ».

Недоимка обнаруживалась по транспортному налогу. Его поступило меньше, чем ожидалось. Это обусловлено тем, что куплено не так много машин, как прогнозировалось. Сумма поступлений — 749 млн рублей.