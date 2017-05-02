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02 мая 2017
16:22  02 мая 2017 0

«День всеукраинского мангала». В Сети поглумились над погибшими в Одессе три года назад. ФОТО

День подразделений специального назначения. Магнитогорск, цветы, гвоздики, память, траур
В Одессе вспоминают погибших при пожареФото: Илья Московец © URA.RU

В Одессе пользователи соцсетей поглумились над погибшими 2 мая 2014 года при пожаре русскоязычными жителями города, которых оказалось около пятидесяти человек.

Одна из девушек написала следующее: «Вата не горит, вата тлеет. С днем всеукраинского мангала!» В комментариях к записи другие пользователи написали оскорбительные реплики: «Это большая трагедия для руССкого мира» и «День, когда Одесса не стала очередной ДНР».

Позже страничка Ксении Скопюк, которая опубликовала скандальную запись, была удалена.

Отметим, что 2 мая в городе вспоминают жертв трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов, где погибло около полсотни жителей города. До сих пор не установлены виновные и никто не привлечен к ответственности, передает телеканал «Звезда».

Через несколько часов девушка удалила не только запись, но и саму страничку
Фото: скрин записи на стене ВКонтакте

Лев Истомин
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