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Главные новости Пермского края
17:21  02 мая 2017 1

Пермякам предложили скинуться на метро

Клипарт. Разное. Москва, метро, метрополитен
В Перми хотят организовать референдум в пользу строительства метрополитенаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми будут собираться подписи за строительство надземного метро. Петербургский бизнесмен Ринат Бичурин, которому и принадлежит идея внедрения этого вида транспорта, намерен провести в столице Прикамья референдум. А пока он предложил пермякам скинуться на реализацию проекта.

Ранее Ринат Бичурин уже предлагал властям построить в Перми бесплатное наземное метро протяженностью 80 километров, состоящее из 50 станций. По его замыслу, строительство не потребует бюджетных средств — будут использоваться только финансы инвесторов. В мэрии не поддержали эту идею. Сейчас бизнесмен решил действовать через горожан. «Я собираюсь сделать сайт, на котором разместим всю информацию по проекту в Перми. Там мы проведем сбор электронных подписей за строительство метро. Затем подадим заявление о проведении в Перми общегородского референдума», — рассказал Ринат Бичурин «URA.RU».

Пока предприниматель создал группу во «ВКонтакте». Там он предложил горожанам скинуться на проект. «Вы можете участвовать своими деньгами в продвижении проекта создания частного надземного метро в Перми», — написал он в соцсетях. Корреспонденту «URA.RU» Бичурин пояснил, что сбор средств не является его целью. «Такая кнопка сейчас есть практически во всех сообществах в этой соцсети. Не стоит заострять на этом внимание», — отметил Ринат Бичурин.

Анна Белкина
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