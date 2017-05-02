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02 мая 2017
18:24  02 мая 2017 0

Шойгу рассказал, на что способен уникальный летающий радар

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Глава Минобороны рассказал о новом радареФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что создаваемый многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 займется обнаружением новых классов целей.

Об этом стало известно на селекторном совещании, которое провели в министерстве обороны, пишет RT. «Разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения», — заявил Сергей Шойгу.

Конструкторы создадут две машины — опытную модель самолета и летающую лабораторию, уточняет агентство Nation News. Самолет разрабатывается на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76, и он превосходит зарубежные аналоги по своим боевым характеристикам.

Ранее стало известно, что на предприятии «Прибор» специалисты разрабатывают новые шрапнельные боеприпасы, чтобы вести эффективную борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

Лев Истомин
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