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02 мая 2017
01 мая 2017
18:40  02 мая 2017 0

На Урале горит химзавод, начиненный взрывчаткой. ФОТО, ВИДЕО

Огонь подбирается к разбросанному по территории завода тротилу и опасным химикатамФото: читатель "URA.RU"

В Красноуральске пожар на заброшенном химзаводе. Об этом «URA.RU» сообщили местные жители, приславшие в редакцию видео и фотоснимки. На территории завода горит сухая трава, а также деревянный забор.

Ситуация взрывоопасна в прямом смысле слова: после публикаций «URA.RU» наиболее крупные куски тротила убрали, однако по территории завода до сих пор разбросаны тонны взрывчатки. В заброшенных цехах имеет место утечка опасных химикатов, например, мононитротолуола — опасного вещества, используемого при изготовлении взрывчатки. Ситуация чревата возгоранием этих химикатов, а также взрывами.

Получить комментарии пожарных из Красноуральска не удалось: по городскому телефону пожарного отряда №52 никто не берет трубку. В Управлении МЧС по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Это уже далеко не первый пожар на территории бывшего оборонного предприятия. Так, в апреле этого года пожарные Красноуральска выезжали на возгорание кислотного остатка в цехе №1. А год назад, в марте 2016, при демонтаже металлических конструкций загорелся резервуар емкостью 300 кубических метров с остатками отложений азотной кислоты: в небе можно было наблюдать клубы желто-бурого цвета.

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Красноуральский химзавод эвакуировали на Урал с Украины в годы Великой Отечественной войны, он был одним из четырех предприятий бывшего СССР, выпускавшим тротил. До недавнего времени завод подчинялся Управлению боеприпасов федерального агентства промышленности, в 2010 году стал частным. В 2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина.

Весной 2016 года стало известно, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. По данным прокуратуры Красноуральска, в феврале 2017 года Лариса Губайдуллина пыталась сбежать за границу, но была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», однако с недавних пор женщина больше не является владелицей химзавода, объекты предприятия купил предприниматель из Перми Дмитрий Кормщиков.

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Фото: читатель «URA.RU»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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