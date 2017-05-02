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02 мая 2017
20:25  02 мая 2017 3

На критиковавших Путина казаков наложили церковное наказание

Казаки раскритиковали действующую властьФото из группы «Команда Навального | Краснодар» «ВКонтакте», vk.com/teamnavalny_krd

Кубанские казаки, выступившие в краснодарском предвыбороном штабе Алексея Навального с критикой в адрес президента РФ, оказались отлучены от православной церкви. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«На совете атаманов города войсковой священник Иоанн Гармаш на полгода отлучил от церкви шестерых казаков, часть из которых выступила с критикой президента Владимира Путина», — сообщил порталу «Юга.ру» казак Евгений Панчук. По данным ресурса, священник, наложивший епитимью (вид церковного наказания) на казаков, отказался сообщить точные причины своего решения, сославшись на тайну исповеди.

20 апреля в предвыборном штабе Алексея Навального в Краснодаре состоялась пресс-конференция с участием казака Евгения Панчука. Он выступил с критикой действующей власти и поддержал оппозиционного кандидата. В ходе прямой трансляции мероприятия в штаб ворвалась группа людей, облаченных в казачью форму. Вандалы закидали мукой и яйцами собравшихся и залили водой технику, после чего скрылись.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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