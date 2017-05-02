Группа ЧТПЗ презентует продукцию на международной выставке в США

21:06 02 мая 2017 0

Участниками выставки в Хьюстоне станут 2500 компаний из 110 стран мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

Промышленная группа ЧТПЗ принимает участие в международной выставке Offshore Technology Conference (ОТС) 2017, которая проходит в Хьюстоне, штат Техас. В ходе мероприятия гостям представлят объекты белой металлургии, высокотехнологичную трубную продукцию нефтяного сортамента и оборудование для механизированной нефтедобычи.

Гости выставки смогут совершить тур по производствам Группы ЧТПЗ с помощью очков виртуальной реальности и познакомиться с продукцией компании на интерактивном столе с образцами.

На стенде ЧТПЗ демонстрируются новейшие разработки для добычи и транспортировки нефти и газа: насосно-компрессорные и обсадные трубы с резьбовыми соединениями класса «Премиум» производства Первоуральского новотрубного завода, трубы большого диаметра цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода, продукция завода по производству магистрального оборудования «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО).

Помимо этого, компания представляет проект «Белая скважина», который реализуется предприятиями трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ и предусматривает комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание.

Выставка OTC проходит ежегодно с 1969 года. Это крупнейшее международное событие, которое имеет мировое значение для развития оффшорных технологий в нефтегазовой отрасли. В 2017 году его участниками станут порядка 80 тысяч человек и 2500 компаний из 110 стран мира.