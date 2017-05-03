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03 мая 2017
02 мая 2017
00:01  03 мая 2017 1

Путин попросил Трампа быть сдержанней в отношении КНДР

Путин. Архив, путин владимир
Президенты России и США в третий раз побеседовали по телефонуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже третьи телефонные переговоры провели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник, 2 мая.

Как передает РИА «Новости», лидеры двух стран обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове. При этом, как отметили в Кремле, Владимир Путин попросил Дональда Трампа быть сдержаннее по отношению к КНДР и способствовать снятию напряженности в этом регионе.

Первая беседа двух президентов состоялась в конце января: Путин и Трамп обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. А в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Наталья Володина
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