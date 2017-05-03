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01:19  03 мая 2017 0

Банкиры забрали себе золото Ханты-Мансийска

Банк «Открытие» занял призовые места в спартакиадеФото: Управление по связям с общественностью и рекламе ЗСФ "Открытие"

В Ханты-Мансийске состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, которая проводится в первых числах мая уже более 20 лет. В забеге участвовали команды предприятий и организаций города, высших и средних специальных учебных заведений, школ, ветеранов спорта. На старт вышли более 300 спортсменов из 28 сборных. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении по связям с общественностью и рекламе финансовой организации.

В прошлом году команда Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» после 11-летнего лидерства уступила пальму первенства, взяв «серебро» в своей подгруппе. В 2017 году команда обновилась — из 12 членов легкоатлетической команды пять человек бежали эстафету впервые. Благодаря удачному старту Дмитрия Бондарева на первом этапе команда «Открытия» зацепилась за группу сильнейших, а ровный бег на дистанции остальных представителей банка позволил взять реванш за прошлогоднее поражение.

Награду победителям соревнований вручил почетный житель Ханты-Мансийска, фронтовик, ветеран спорта Виктор Яковлевич Башмаков.

Спортсмены банка «Открытие» участвуют в легкоатлетической эстафете с 2005 года и 12 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала. За годы участия честь организации защищали 71 сотрудник (44 девушки и 27 мужчин). Бессменный капитан легкоатлетической дружины Максим Смирнов — единственный сотрудник банка, который принимал участие во всех майских эстафетах.

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Фото: Управление по связям с общественностью и рекламе ЗСФ «Открытие»

Шахматисты «Открытия» также стали победителями турнира, проходившего в рамках спартакиады трудящихся Ханты-Мансийска. В соревнованиях, которые проходили в окружной Шахматной академии, приняли участие 19 команд. Честь банка защищали Георгий Фатеев, Александр Дарданов, Артур Смирнов, Александра Иванчикова. Представители банка набрали 13 командных очков из 14 возможных, что позволило опередить ближайших преследователей — сборную окружной клинической больницы и УМВД России по ХМАО-Югре.

В общем зачете спартакиады после восьми видов соревнований банк «Открытие» занимает первое место.

Катерина Максимова
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