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03 мая 2017
02 мая 2017
04:51  03 мая 2017 0

В Индии родилась девочка с двумя головами

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Феномен близнеца-паразита встречается достаточно редкоФото: Pixabay

Девочка с двумя головами родилась в Индии. Вторая голова у ребенка была в районе живота. Развита она была лишь частично — на ней отсутствовали глаза и уши. Кроме того, у новорожденной было три руки.

Операция по удалению лишних головы и руки длилась четыре часа. Провели ее врачи госпиталя JK Lone в индийском Джайпуре. Сейчас новорожденная чувствует себя хорошо и идет на поправку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Феномен, который наблюдался у девочки, называется «близнец-паразит» и встречается относительно редко. В Индии последний случай был зафиксирован в 2005 году — у новорожденной девочки были четыре руки и ноги.

Наталья Володина
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