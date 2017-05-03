Тиллерсон нашел плюсы в разговоре Путина и Трампа

07:08 03 мая 2017 0

Тиллерсон назвал конструктивным разговор двух лидеров ФОТО: Wikimedia Commons

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает полезным телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером.

«Это был очень конструктивный разговор. Лидеры подробно обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова госсекретаря США «Федеральное агентство новостей».

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии и договорились активизировать диалог на внешнеполитическом уровне для закрепления режима прекращения огня, напоминает телеканал 360. Также Путин и Трамп затронули тему создания безопасных зон для прекращения насилия в стране.

Между тем по словам зампомощника президента США по нацбезопасности Майкла Антона, никаких определенных договоренностей в ходе разговора достигнуто не было, никаких обязательств стороны на себя не брали, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».