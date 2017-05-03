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03 мая 2017
09:03  03 мая 2017 0

Матч «Урала» с «Локомотивом» закончился дракой, Екатеринбург лишат остатков градостроительных полномочий, фото Суркова удивили соцсети. Будьте в курсе главных новостей на «URA.RU»

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, травма на поле, футбол, фк урал
Футболисты "Урала" подрались с "Локомотивом"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добро утро! За прошедшие 12 часов «Урал» подрался на поле с «Локомотивом», а Екатеринбург потерял остатки градостроительных полномочий. Но обо всем по-порядку в нашей утренней подборке новостей. Кстати, такую же подборку вы можете получать прямо на почту, если подпишетесь на нашу рассылку.

Что произошло, пока вы отдыхали:

Исторический матч свердловского «Урала» против московского «Локомотива» за финал Кубка России закончился массовой дракой. Уральские футболисты проиграли. В итоге у игроков сдали нервы и они начали драться прямо на поле. При этом, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву игра очень понравилась, он назвал финал «зрелищным» и даже поблагодарил футболистов «Урала».

Мы уже рассказывали вам про лагерь протестующих дальнобойщиков под Екатеринбургом, который окопали траншеей. Наш журналист съездил туда и лично узнал, как выживают на трассе заблокированные водители фур. Фоторепортаж «URA.RU» с места событий.

Из-за нового проекта свердловского Минстроя Екатеринбург может измениться до неузнаваемости. В центре города появятся новые церкви и бизнес-центры, а в «Литературном квартале» — жилой дом. При этом мэрия повлиять на ситуацию никак не может. Градостроительных полномочий у администрации нет, а вопрос об их возвращении пока остается открытым.

Осужденная за репост детского порно и оправданная судом Евгения Чудновец заявила, что следующим президентом станет уральский экс-губернатор. По словам правозащитницы, именно он остановит снос пятиэтажек в Москве.

Пользователи соцсетей обсуждают последнее фото помощника президента России Владислава Суркова, сделанное в Сочи. Сурков сильно похудел и вообще перестал быть похож на самого себя. Посмотрите сами, мы его тоже с трудом узнали.

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