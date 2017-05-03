09:03 03 мая 2017 0

Футболисты "Урала" подрались с "Локомотивом" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добро утро! За прошедшие 12 часов «Урал» подрался на поле с «Локомотивом», а Екатеринбург потерял остатки градостроительных полномочий. Но обо всем по-порядку в нашей утренней подборке новостей. Кстати, такую же подборку вы можете получать прямо на почту, если подпишетесь на нашу рассылку.

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Исторический матч свердловского «Урала» против московского «Локомотива» за финал Кубка России закончился массовой дракой. Уральские футболисты проиграли. В итоге у игроков сдали нервы и они начали драться прямо на поле. При этом, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву игра очень понравилась, он назвал финал «зрелищным» и даже поблагодарил футболистов «Урала».

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Из-за нового проекта свердловского Минстроя Екатеринбург может измениться до неузнаваемости. В центре города появятся новые церкви и бизнес-центры, а в «Литературном квартале» — жилой дом. При этом мэрия повлиять на ситуацию никак не может. Градостроительных полномочий у администрации нет, а вопрос об их возвращении пока остается открытым.

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