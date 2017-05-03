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03 мая 2017
09:56  03 мая 2017 0

К Екатеринбургу приближаются бомбардировщики

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Над Екатеринбургом вскоре появятся боевые самолетыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в среду, 3 мая, состоится репетиция воздушного парада к 9 мая. В 11:00 по местному времени горожане смогут увидеть боевые самолеты над городом.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, над Екатеринбургом пролетит звено вертолетов Ми-8МТВ-5, самолеты L-410, Ан-26, Ан-12, пара штурмовиков Су-25СМ, которые перебазированы на Урал из Киргизии, а также звенья бомбардировщиков Су-24М и перехватчиков МиГ-31БМ. Вся техника будет двигаться на высоте 150-450 метров со скоростью 200 до 700 км/ч в зависимости от типа воздушного судна.

Вся воздушная техника взлетит с аэродромов в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. В 11:00 по местному времени авиация сформирует парадный строй и пролетит над площадью 1905 года в Екатеринбурге. В 15:00 тот же состав повторит проход в Верхней Пышме.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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