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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:20  03 мая 2017 0

В Екатеринбурге начинается суд по делу об убийстве шумных соседей

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
В результате конфликта два человека погибли, один был раненФото: depositphotos.com © URA.RU

В столице Урала стартует уголовный процесс по делу об убийстве шумных соседей. Об этом агентству сообщили в Свердловском областном суде. «Подсудимый обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего», — рассказали в пресс-службе суда.

«URA.RU» уже писало об этой истории: она произошла 7 сентября 2016 года в Североуральске. 22-летний отец пытался уложить спать своего маленького ребенка и уснул сам, но проснулся от шума: в соседской квартире мужчина и две женщины устроили застолье. Разгневанный отец позвонил в квартиру соседей, чтобы попросить их вести себя потише, но когда сосед открыл ему дверь, они начали ругаться, потом началась драка.

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«Мужчина вооружился найденным в квартире ножом и начал наносить удары: пострадавший скончался на месте, — рассказал агентству старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Также мужчина начал бить ножом двух женщин: одна погибла на месте, а другая, раненая, сумела выбежать из квартиры».

Обвиняемый сперва скрылся в места происшествия, выкинув нож в реку, но после задержания пошел на сотрудничество со следствием, рассказал, как все происходило и указал место, где он выбросил оружие.

Суд над обвиняемым начнется 4 мая в 14.30 в Свердловском областном суде. Вести процесс будет судья Андрей Минеев.

Андрей Гусельников
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