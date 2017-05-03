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03 мая 2017
11:47  03 мая 2017 1

Уральским регионам выделили федеральные деньги на обустройство парков и дворов

Разное Курган , мусор, двор в грязи
Уральские дворы обновят за счет денег из федерального бюджетаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минстрой получил 5,1 млрд рублей на создание городской среды в 10 регионах России. Деньги распределены, в том числе, для Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО.

В документе, опубликованном на сайте правительства, указано, что средства пойдут на софинансирование расходных обязательств регионов по благоустройству улиц, парков, площадей, набережных, скверов, дворовых территорий.

Самую большую сумму на Урале получит Свердловская область — 315 млн рублей, ХМАО может рассчитывать на 211 млн рублей, Тюменской области обещают перечислить 173 млн рублей.

Как отмечает «Газета.Ru», всего в программе софинансирования участвуют 10 регионов. Помимо Урала, на деньги из федерального бюджета могут рассчитывать Татарсан, Ненецкий автономный округ, а также Московская, Калужская, Ленинградская, Самарская и Сахалинская области.

Нина Калинина
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