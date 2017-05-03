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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:53  03 мая 2017 4

Тагильский школьник открыл социальный бизнес по уборке экскрементов. ВИДЕО

Изобретение «Какакет» доступно в двух форм-факторахФото: группа «Какакет»

В социальных сетях на Урале набирает популярность видеоролик 12-летнего школьника Егора Иванова, который запустил социально-экологический проект «Какакет» по уборке за домашними любимцами во время прогулок. Несмотря на ироничный тон мальчика, изобретенное им приспособление действительно может появиться в любом из дворов.

«Собак выгуливают везде и даже не думают о том, что они оставляют после себя, увы. Но, кажется, мы придумали, как с этим можно справиться!» — говорится в обращении группы Егора в социальной сети. По словам школьника, в первую очередь он определил потребность целевой аудитории, затем провел опрос фокус-группы и привлек инвестора.

Один из «Какакетов» представляет собой коалу из пенопласта, другой срисован с персонажа из советского мультфильма «Жил был пес». К обоим конструкциями прикреплены пакеты для уборки экскрементов.

Согласно записям в социальной сети, молодой человек готов установить «Какакет» в любом дворе.

Виктор Кудряшов
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