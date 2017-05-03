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03 мая 2017
Главные новости Москвы
12:04  03 мая 2017 0

Израиль обвинил Сирию в хранении десятков тонн химоружия

Биньямин Нетаньяху опасается, что Сирия может применить химическое оружие в отношении ИзраиляФото: Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что Сирия располагает десятками тон химического оружия. Об этом глава израильского правительства заявил в интервью Девятому каналу.

«[В Сирии] осталось химическое оружие, пусть и считанные проценты [от прежнего арсенала], но это все равно — десятки тонн», — приводит слова Нетаньяху «Газета.Ru». По словам израильского премьер-министра, мировое сообщество обязалось ликвидировать химоружие в Сирии, однако этого не произошло.

Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль отреагирует со всей мощью в случае применения этого арсенала против страны, добавляет «Эхо Москвы».

В организации Human Rights Watch (HRW) ранее заявили, что химические атаки в сирийском Идлибе проводились авиабомбами советского производства. Авторы доклада утверждают, что нашли видеодоказательства применения бомб ХАБ-250 или ХАБ-500.

Нина Калинина
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