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Главные новости Курганской области
12:29  03 мая 2017 0

«Электричество и вода — смертельно опасный союз». Энергетики напомнили зауральцам правила поведения при паводке

Конкурс профмастерства энергетики Курганская обл Мишкино, электрик
Самостоятельно неисправности устранять не стоитФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чтобы избежать несчастных случаев во время паводка, необходимо соблюдать меры предосторожности, напоминают в курганском представительстве ПАО «СУЭНКО». Хозяевам частных домов и садоводам стоит уделить особое внимание безопасности при повышении уровня воды, советуют в пресс-службе энергокомпании.

Специалисты СУЭНКО предупреждают: электричество и вода — смертельно опасный союз для человека. Поражение электрическим током может привести к летальному исходу. Поэтому о любой проблеме с электроснабжением во время паводка необходимо сообщать в диспетчерские службы СУЭНКО на территории Курганской области, работающие круглосуточно:

филиал Курганские городские электрические сети — 8 (3522) 25-00-06;

филиал Курганские электрические сети — 8 (3522) 48-66-52;

филиал Западные электрические сети — 8 (3522) 54-70-21;

филиал Шадринские электрические сети — 8 (35253) 7-40-81.

Ни в коем случае не следует самостоятельно устранять неисправности электрооборудования, без необходимости приближаться к опорам линий электропередачи, находиться около поврежденных и нависших проводов, а также рыбачить в охранных зонах ЛЭП.

При угрозе затопления жилья правила просты: необходимо обесточить дом, перекрыть воду и газ, плотно закрыть окна и двери, перейти в безопасное место.

Со своей стороны в СУЭНКО полностью реализован весь необходимый комплекс мероприятий по подготовке к весеннему паводку, отмечают в компании. Специалисты провели осмотр электроустановок в предполагаемых зонах затопления, доукомплектовали спецоборудованием оперативно-выездные бригады и отработали организационно-технические мероприятия по взаимодействию с МЧС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Татьяна Жаткина
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